Conférence autour du Dictionnaire de la guerre de Trente Ans Ensisheim

Informations pratiques

Ensisheim

Conférence autour du Dictionnaire de la guerre de Trente Ans

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29 20:00:00

fin : 2026-10-29 22:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Conférence proposée dans le cadre du programme thématique autour de l’histoire des Habsbourg à

Ensisheim et animée par Yves Moritz, auteur du Dictionnaire de la guerre de Trente Ans

Conférence proposée dans le cadre du programme thématique autour de l’histoire des Habsbourg à Ensisheim et animée par Yves Moritz, auteur du Dictionnaire de la guerre de Trente Ans.

De formation économique, Université Paris-Dauphine et HEC, Yves Moritz a grandi dans une famille d’industriels au sein du groupe Tréca (tréfilerie, câblerie, matelas, sommier, sièges d’automobiles) pendant 20 ans. Durant les 20 années suivantes, il a créé et développé, pour son compte, un groupe de presse professionnelle en rachetant et en lançant successivement une douzaine de titres dans les domaines de la mode et du luxe.

Depuis 2020, en lien avec le parcours de sa famille alsacienne, Yves Moritz se livre à sa passion pour l’Histoire des relations franco-allemandes depuis le XIXe siècle.

Il est également l’auteur du Dictionnaire de la Guerre de 1870, du Dictionnaire de l’Annexion de l’Alsace et de la Moselle de 1871 à 1918, du Dictionnaire de Bismarck, du Dictionnaire de l’Occupation de l’Alsace et de la Moselle de 1940 à 1945 ainsi que du Dictionnaire de la guerre de Trente Ans, de 1618 à 1648. Il a par ailleurs publié deux romans uchroniques Si la France avait gagné la guerre de 1870 et Si le Congrès de Vienne s’était tenu à Versailles.

Pour ce parcours d’écrivain et conférencier, Yves Moritz a été distingué par l’Association de la Renaissance Française, dont il a reçu la médaille d’or.

Découvrez son dernier ouvrage, Dictionnaire de la guerre de Trente Ans, paru à l’automne 2026, à travers les commentaires de l’auteur et repartez avec un exemplaire dédicacé. 0 .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54

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English :

Lecture presented as part of the thematic program on the history of the Habsburgs %E0

in Ensisheim and moderated by Yves Moritz, author of the *Dictionary of the Thirty Years’ War*

L’événement Conférence autour du Dictionnaire de la guerre de Trente Ans Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Centre Haut-Rhin Ensisheim