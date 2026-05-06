Conférence Aux origines des communes du Loudunais Salle des Fêtes Loudun

Loudun

Conférence Aux origines des communes du Loudunais

Salle des Fêtes 1 Rue Gambetta Loudun Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Les communes se sont substituées aux paroisses en 1790. Mais comment les paroisses elles-même sont-elles nées ? A la fin du XIXème siècle plusieurs érudits de renom s’étaient penchés sur la question. Ils pensaient qu’elles étaient les héritières des grands domaines agricoles de l’Antiquité tardive. Mais récemment des chercheurs universitaires, archéologues ou historiens ont remis en cause cette vision des choses. En réalité, la formation des paroisses résulte d’une succession, au fil du temps, de phénomènes complexes. Avec des exemples pris en pays Loudunais, cette conférence se propose de faire le point sur l’état de la question.

François Chairon

Archéologue-historien .

Salle des Fêtes 1 Rue Gambetta Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 38 75 02

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English : Conférence Aux origines des communes du Loudunais

L’événement Conférence Aux origines des communes du Loudunais Loudun a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais