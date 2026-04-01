Bonneval

Conférence

Promenade du Mail Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 15:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Le vendredi 13 octobre 1307, le roi de France Philippe le Bel fait arrêter les Templiers dans tout le royaume de France. Dès lors, la chute de cet ordre religieux chevalier, né en 1119 en terre sainte, est inéluctable.

A partir de cette date, du procès et de la condamnation qui a suivi, la légende a gommé près de 2 siècles d’histoire. Excellents gestionnaires, les templiers étaient, dès Philippe Auguste, dans l’entourage du roi de France. Ils participaient au financement des croisades, mais également à la protection des pèlerins en Terre Sainte. Cette conférence vous donnera quelques pistes pour mieux comprendre cet ordre, et surtout démêler la vérité de la légende. 8 .

Promenade du Mail Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 42 06 06 76

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English :

On Friday October 13, 1307, Philippe le Bel, King of France, had the Knights Templar arrested throughout the French kingdom. From then on, the fall of this religious order of knights, born in 1119 in the Holy Land, was inevitable.

L’événement Conférence Bonneval a été mis à jour le 2026-04-16 par OT DU BONNEVALAIS