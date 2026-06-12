Conférence Booster sa mémoire Centre culturel et de Congrès Paray-le-Monial mardi 29 septembre 2026.

Paray-le-Monial

Conférence Booster sa mémoire

Centre culturel et de Congrès 9 boulevard du Collège Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 14:00:00

fin : 2029-09-29 17:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Animée par Sébastien MARTINEZ, vice champion du monde des championnats de mémorisation, champion de france, co-fondateur de l’association des Sports de Mémoire, formateur, coach en mémoire. Cette conférence est co-organisée par le CCAS de paray-le-Monial, l’ASSAD du Charolais Brionnais et l’AGIRC ARRCO. .

Centre culturel et de Congrès 9 boulevard du Collège Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 42 30 14 ccas@paraylemonial.fr

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English : Conférence Booster sa mémoire

L’événement Conférence Booster sa mémoire Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-12 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I