Conférence : Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers., Salle Maurice Cauvin, Bourganeuf

Informations pratiques

Conférence : Bourganeuf, quand le patrimoine raconte les métiers. Samedi 19 septembre, 16h00 Salle Maurice Cauvin Creuse

4€/adulte. Réservation obligatoire à l’office de tourisme à Ahun ou Bourganeuf 05 55 62 55 93 / 05 55 64 12 20. 50 participants maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Animation proposée en partenariat entre l’office de tourisme Creuse Sud-Ouest et le groupe de lecture Partage de Lecture(s).

Des projections de photographies anciennes et actuelles permettront d’évoquer l’évolution de certaines activités dans la ville. Les commentaires de la guide apporteront un éclairage historique, tandis que les lectures de textes sur les mêmes thématiques offriront un contrepoint tour à tour léger, drôle ou émouvant.

Cette séance vivante évoquera notamment les principales activités qui ont marqué la ville : porcelaine, tapisserie, électrification, manufactures…

Salle Maurice Cauvin 5 rue du Champ de Mars, 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 64 07 61 Salle de plain pied à l’entrée de la ville, accessible PMR. Proximité du stage, parking sur place

Animation en partenariat entre l’office de toursme Creuse Sud-Ouest et le groupe de lecture « Partage de Lecture(s) ».

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