Informations pratiques

Bourganeuf

Soirée Moules Frites

Hall Polyvalent Bourganeuf Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Les Sapeurs-Pompiers de Bourganeuf vous invitent à venir fêter leurs 10 ans au cours de leur traditionnelle soirée moules frites !

Tarifs

– Adultes 20€/personne

– Enfants moins de 12 ans 12€/personne

– Enfants moins de 6 ans Gratuit

Réservation obligatoire. .

Hall Polyvalent Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 34 88

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English : Soirée Moules Frites

L’événement Soirée Moules Frites Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Creuse Sud Ouest