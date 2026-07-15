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AGENDA · Bourganeuf

Soirée Moules Frites Bourganeuf

samedi 22 août 2026 · Bourganeuf

Soirée Moules Frites Bourganeuf

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Hall Polyvalent
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse
Tarif
12 12 Tarif réduit

Bourganeuf

Soirée Moules Frites

Hall Polyvalent Bourganeuf Creuse

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Les Sapeurs-Pompiers de Bourganeuf vous invitent à venir fêter leurs 10 ans au cours de leur traditionnelle soirée moules frites !

Tarifs
– Adultes 20€/personne
– Enfants moins de 12 ans 12€/personne
– Enfants moins de 6 ans Gratuit

Réservation obligatoire.   .

Hall Polyvalent Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 34 88 

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English : Soirée Moules Frites

L’événement Soirée Moules Frites Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Creuse Sud Ouest

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