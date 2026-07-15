Soirée Moules Frites Bourganeuf
samedi 22 août 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Soirée Moules Frites
Hall Polyvalent Bourganeuf Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Les Sapeurs-Pompiers de Bourganeuf vous invitent à venir fêter leurs 10 ans au cours de leur traditionnelle soirée moules frites !
Tarifs
– Adultes 20€/personne
– Enfants moins de 12 ans 12€/personne
– Enfants moins de 6 ans Gratuit
Réservation obligatoire. .
Hall Polyvalent Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 34 88
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English : Soirée Moules Frites
L’événement Soirée Moules Frites Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Creuse Sud Ouest
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