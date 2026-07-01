Visite libre de la tour Zizim, Tour Zizim, Bourganeuf

Informations pratiques

Visite libre de la tour Zizim 18 – 20 septembre Tour Zizim Creuse

Limité à 20 personnes. 3€/ adulte et 1,5€ de 6 à 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visitez librement la tour Zizim, au cœur de la cité médiévale de Bourganeuf.

Dominant la ville depuis la fin du XVe siècle, cette tour raconte une histoire insolite : celle d’un sultan ottoman qui y fut emprisonné durant deux années. Gravir les 99 marches de la tour Zizim, c’est entreprendre un véritable voyage historique et géographique.

Au fil des étages, seront évoqués les ordres religieux, les sultans ottomans, la vie au XVe siècle, mais aussi la Seconde Guerre mondiale.

Par son histoire singulière et son imposante silhouette, la tour Zizim incarne l’histoire de Bourganeuf et constitue un lieu hors du commun.

Tour Zizim Place du Mail, 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 64 12 20 https://www.tourisme-creuse.com/creuse-sud-ouest/ Au sein de la commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, fondée à Bourganeuf au XIIe siècle, une tour se distingue des autres bâtiments.

Son histoire est singulière : elle a été construite à la fin du XVe siècle sous les ordres de Guy de Blanchefort, neveu de Pierre d’Aubusson, Grand Maître des chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Elle a accueilli un prisonnier hors du commun : le fils de l’empereur Mehmet II, Djem, surnommé Zizim, prince ottoman éponyme de la grande tour !

La construction massive est élégante. Elle s’élève sur 5 étages, dont deux étaient réservés aux appartements du prince. Ils comprenaient alors des équipements peu communs tels que des latrines et des cheminées à chaque étage, une cave abritant un puits central, ainsi qu’une superbe charpente en chêne sous la toiture.

En gravissant une à une les 99 marches menant de l’entrée aux combles, vous découvrirez la vie à l’époque de Zizim, mais aussi l’histoire plus récente. Après son passage à Bourganeuf, la tour a servi de réserve, de chambres pour les frères hospitaliers, et même de prison pour 62 maquisards arrêtés à Saint-Dizier Leyrenne en 1944. Parking à proximité et gratuit.

Visitez librement la tour de la cité médiévale

©OTCSO