Visites guidées du pôle des énergies, Pôle des énergies, Bourganeuf

Informations pratiques

Visites guidées du pôle des énergies 18 – 20 septembre Pôle des énergies Creuse

Gratuit. Entrée libre. 16 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez le Pôle des énergies sous un nouveau regard.

Au cours d’une visite guidée de 45 minutes, retracez l’histoire de nos modes de production énergétique, comprenez les crises qui les ont façonnés, explorez leurs enjeux actuels et découvrez les pistes envisagées pour les réinventer.

Pôle des énergies 19 route de la cascade, 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 64 39 29 http://poledesenergies.fr Le pôle des énergies est un lieu unique qui favorise la réflexion et les recherches collectives sur la transition énergétique. Il offre différentes perspectives selon 5 thématiques parmi lesquelles vous pouvez choisir :

– Le contexte local et historique,

– Le transport de l’énergie,

– Le contexte d’après la Seconde Guerre mondiale,

– Le nucléaire,

– L’écologie.

Vous pourrez explorer ces thèmes à travers une variété de supports tels que des panneaux explicatifs, des images et schémas, des vidéos, des maquettes interactives, des reconstitutions, des livres, des machines authentiques et des pièces mécaniques originales.

En suivant le parcours général, vous pourrez acquérir une meilleure compréhension du passé, évaluer la situation actuelle et envisager l’avenir dans le domaine de l’énergie. Le bâtiment est accessible aux visiteurs en situation de handicap. Parking. WC.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez le Pôle des énergies comme vous ne l’avez jamais vu.

©Pôle des Énergies