Conférence : café archéo, parlons patrimoine !, Office de tourisme, Caussade
vendredi 18 septembre 2026 · Office de tourisme · Caussade
Informations pratiques
Conférence : café archéo, parlons patrimoine ! Vendredi 18 septembre, 17h30 Office de tourisme Tarn-et-Garonne
Gratuit. Sans réservation. Accueil dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Découvrez les recherches du service de l’Inventaire du Patrimoine avec l’archéologue du bâti Léa Gérardin-Macario, autour d’un patrimoine original : les charpentes anciennes du territoire.
Blind-test, échanges et café au programme. Léa Gérardin-Macario vous propose de partager ses recherches en Quercy Caussadais, à travers des maisons, de Caussade à Puylaroque, en passant par Montpezat-de-Quercy. CFM Radio posera son micro pour capturer le moment.
RDV à la brasserie des Arcades à Caussade (17 bis boulevard Didier Rey). Gratuit. Consommations payantes sur place.
Organisé par l’Office de tourisme et le service inventaire du patrimoine, en partenariat avec le PETR du Pays Midi-Quercy, le restaurant Les Arcades et CFM Radio.
Renseignements : 05 63 26 04 04
Office de tourisme Carré des chapeliers, 82300 Caussade Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 04 https://www.tourisme-quercy-caussadais.fr/ Caussade est une commune française de l’arrondissement de Montauban, située dans le nord-est du département de Tarn-et-Garonne en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Quercy Blanc, correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire.
Découvrez les recherches du service de l’Inventaire du Patrimoine avec l’archéologue du bâti Léa Gérardin-Macario, autour d’un patrimoine original : les charpentes anciennes du territoire.
© CCQC
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