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Conférence : café archéo, parlons patrimoine !, Office de tourisme, Caussade

vendredi 18 septembre 2026 · Office de tourisme · Caussade

Conférence : café archéo, parlons patrimoine !, Office de tourisme, Caussade

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme
Adresse
Carré des chapeliers, 82300 Caussade
Ville
82300 Caussade
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Accueil dans la limite des places disponibles.

Conférence : café archéo, parlons patrimoine ! Vendredi 18 septembre, 17h30 Office de tourisme Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Accueil dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Découvrez les recherches du service de l’Inventaire du Patrimoine avec l’archéologue du bâti Léa Gérardin-Macario, autour d’un patrimoine original : les charpentes anciennes du territoire.
Blind-test, échanges et café au programme. Léa Gérardin-Macario vous propose de partager ses recherches en Quercy Caussadais, à travers des maisons, de Caussade à Puylaroque, en passant par Montpezat-de-Quercy. CFM Radio posera son micro pour capturer le moment.
RDV à la brasserie des Arcades à Caussade (17 bis boulevard Didier Rey). Gratuit. Consommations payantes sur place.
Organisé par l’Office de tourisme et le service inventaire du patrimoine, en partenariat avec le PETR du Pays Midi-Quercy, le restaurant Les Arcades et CFM Radio.
Renseignements : 05 63 26 04 04

Office de tourisme Carré des chapeliers, 82300 Caussade Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 04 https://www.tourisme-quercy-caussadais.fr/ Caussade est une commune française de l’arrondissement de Montauban, située dans le nord-est du département de Tarn-et-Garonne en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Quercy Blanc, correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire.
Découvrez les recherches du service de l’Inventaire du Patrimoine avec l’archéologue du bâti Léa Gérardin-Macario, autour d’un patrimoine original : les charpentes anciennes du territoire.

© CCQC

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