Conférence : café archéo, parlons patrimoine !, Office de tourisme, Caussade

Informations pratiques

Conférence : café archéo, parlons patrimoine ! Vendredi 18 septembre, 17h30 Office de tourisme Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Accueil dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Découvrez les recherches du service de l’Inventaire du Patrimoine avec l’archéologue du bâti Léa Gérardin-Macario, autour d’un patrimoine original : les charpentes anciennes du territoire.

Blind-test, échanges et café au programme. Léa Gérardin-Macario vous propose de partager ses recherches en Quercy Caussadais, à travers des maisons, de Caussade à Puylaroque, en passant par Montpezat-de-Quercy. CFM Radio posera son micro pour capturer le moment.

RDV à la brasserie des Arcades à Caussade (17 bis boulevard Didier Rey). Gratuit. Consommations payantes sur place.

Organisé par l’Office de tourisme et le service inventaire du patrimoine, en partenariat avec le PETR du Pays Midi-Quercy, le restaurant Les Arcades et CFM Radio.

Renseignements : 05 63 26 04 04

Office de tourisme Carré des chapeliers, 82300 Caussade Caussade 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 04 https://www.tourisme-quercy-caussadais.fr/ Caussade est une commune française de l’arrondissement de Montauban, située dans le nord-est du département de Tarn-et-Garonne en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Quercy Blanc, correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire.

Découvrez les recherches du service de l’Inventaire du Patrimoine avec l’archéologue du bâti Léa Gérardin-Macario, autour d’un patrimoine original : les charpentes anciennes du territoire.

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