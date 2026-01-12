Conférence: Camille Corot. Nouvelle présentation du paysage et du peintre (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.
Par Gérard de Wallens
Historien d’art
Corot par l’auteur du catalogue raisonné de son œuvre.
Réservation obligatoire auprès du musée Labenche.
Infos: 05 55 18 17 70. .
English : Conférence: Camille Corot. Nouvelle présentation du paysage et du peintre (Musée Labenche)
