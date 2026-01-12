Conférence: Camille Corot. Nouvelle présentation du paysage et du peintre (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence: Camille Corot. Nouvelle présentation du paysage et du peintre (Musée Labenche)

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.

Par Gérard de Wallens

Historien d’art

Corot par l’auteur du catalogue raisonné de son œuvre.

Réservation obligatoire auprès du musée Labenche.

Infos: 05 55 18 17 70. .

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70

