La Pause EMMAÜS Atelier récup et pliage de livres artistiques Brive-la-Gaillarde

La Pause EMMAÜS Atelier récup et pliage de livres artistiques

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Atelier récup et pliage de livres artistiques.

De 10h à 12h00. .

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31

