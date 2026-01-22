Conférence UTATEL Les cafés historiques en Europe

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Par Monsieur Henri de MONTETY Docteur en histoire des universités de Lyon et Budapest

Héritiers des premières maisons de café publiques, ouvertes au XVIIe siècle afin d’offrir aux échanges intellectuels

un cadre élégant, tout en étant plus intime que la Cour, les cafés littéraires ont perpétré le raffinement spirituel et

matériel, culminant à la Belle époque en même temps que l’âge d’or de la littérature et des arts.

Lieux de la vie théâtralisée des poètes et des artistes, les cafés littéraires, en France et à travers l’Europe, offrent

chacun le décor d’un lieu singulier qui évoque le caractère à la fois exigeant et fantaisiste de la création artistique,

mais aussi les références locales et nationales des cultures respectives et enfin, pour nous, les éléments visuels

d’une civilisation disparue. Ils sont devenus des lieux de pèlerinage.

A 14h45. .

3 Boulevard Général Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@utatel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence UTATEL Les cafés historiques en Europe

L’événement Conférence UTATEL Les cafés historiques en Europe Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-19 par Brive Tourisme