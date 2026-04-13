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Après-midi jeux à l’accueil de jour, Accueil de jour, Brive-la-Gaillarde

Après-midi jeux à l’accueil de jour, Accueil de jour, Brive-la-Gaillarde vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Accueil de jour

Adresse : avenue edouard herriot brive

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Après-midi jeux à l’accueil de jour Vendredi 22 mai, 14h00 Accueil de jour Corrèze

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00

La Guilde est fière d’établir un partenariat avec l’accueil de jour de la Croix Rouge pour y animer régulièrement des après-midi jeux.

Accueil de jour avenue edouard herriot brive Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
La Guilde animera une après-midi jeux à l’accueil de jour jeux

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