Après-midi jeux à l’accueil de jour, Accueil de jour, Brive-la-Gaillarde
Après-midi jeux à l’accueil de jour, Accueil de jour, Brive-la-Gaillarde vendredi 22 mai 2026.
Après-midi jeux à l’accueil de jour Vendredi 22 mai, 14h00 Accueil de jour Corrèze
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00
La Guilde est fière d’établir un partenariat avec l’accueil de jour de la Croix Rouge pour y animer régulièrement des après-midi jeux.
Accueil de jour avenue edouard herriot brive Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
La Guilde animera une après-midi jeux à l’accueil de jour jeux
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