Concert Laurence de Bordeaux au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde
Concert Laurence de Bordeaux au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde vendredi 22 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Concert Laurence de Bordeaux au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres
7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Et si on ralentissait le temps… le temps d’une soirée ?
Après un premier passage très apprécié, Laurence Debordeaux revient à la cave pour nous présenter son nouvel album Sofa Bronze.
Un univers entre chanson et jazz
Trois musiciens sensibles et talentueux
Raphaël Moraine, Noël Ballet, Thomas Ezekiel
Une ambiance intimiste, à écouter, à ressentir… et à partager autour d’un verre de vin. .
7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 54 61
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English : Concert Laurence de Bordeaux au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres
L’événement Concert Laurence de Bordeaux au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-30 par Brive Tourisme
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