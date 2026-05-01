Brive-la-Gaillarde

Concert Laurence de Bordeaux au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres

7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Et si on ralentissait le temps… le temps d’une soirée ?

Après un premier passage très apprécié, Laurence Debordeaux revient à la cave pour nous présenter son nouvel album Sofa Bronze.

Un univers entre chanson et jazz

Trois musiciens sensibles et talentueux

Raphaël Moraine, Noël Ballet, Thomas Ezekiel

Une ambiance intimiste, à écouter, à ressentir… et à partager autour d’un verre de vin. .

7 Rue des Carbonnières Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 01 54 61

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English : Concert Laurence de Bordeaux au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres

L’événement Concert Laurence de Bordeaux au Bar à vin Le Rouge Ô Lèvres Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-30 par Brive Tourisme