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Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international Salle des Fêtes Dun-les-Places

Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international Salle des Fêtes Dun-les-Places mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Rue du 26 juin 1944

Ville : 58230 Dun-les-Places

Département : Nièvre

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Dun-les-Places

Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international

Salle des Fêtes Rue du 26 juin 1944 Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06 22:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Le collectif Solidarité Palestine Nivernais-Morvan vous propose une conférence et débat en direct, avec Monique Chemillier Gendreau, spécialiste du droit international Suivis de la projection du film Gens de Gaza (52 mn).   .

Salle des Fêtes Rue du 26 juin 1944 Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 72 99 

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English : Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international

L’événement Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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