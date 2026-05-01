Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international Salle des Fêtes Dun-les-Places
Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international Salle des Fêtes Dun-les-Places mercredi 6 mai 2026.
Dun-les-Places
Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international
Salle des Fêtes Rue du 26 juin 1944 Dun-les-Places Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06 22:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Le collectif Solidarité Palestine Nivernais-Morvan vous propose une conférence et débat en direct, avec Monique Chemillier Gendreau, spécialiste du droit international Suivis de la projection du film Gens de Gaza (52 mn). .
Salle des Fêtes Rue du 26 juin 1944 Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 72 99
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English : Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international
L’événement Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)