Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international Salle des Fêtes Dun-les-Places

Dun-les-Places

Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international

Salle des Fêtes Rue du 26 juin 1944 Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06 22:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Le collectif Solidarité Palestine Nivernais-Morvan vous propose une conférence et débat en direct, avec Monique Chemillier Gendreau, spécialiste du droit international Suivis de la projection du film Gens de Gaza (52 mn). .

Salle des Fêtes Rue du 26 juin 1944 Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 72 99

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English : Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international

L’événement Conférence Ce que le conflit israélo-palestinien révèle de la crise du droit international Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)