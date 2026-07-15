Conférence Changement climatique en montagne du retrait glaciaire au tourisme de la dernière chance Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Conférence Changement climatique en montagne du retrait glaciaire au tourisme de la dernière chance

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Les glaciers disparaissent sous l’effet du changement climatique. Pourtant, cette disparition attire de nombreux visiteurs qui souhaitent les voir avant qu’il ne soit trop tard.

Cette présentation expliquera de manière accessible pourquoi les glaciers sont devenus à la fois des paysages spectaculaires, des symboles forts du réchauffement climatique et des lieux qui suscitent de nouvelles émotions. Elle montrera également les défis que les territoires touristiques de montagne doivent relever face à ces transformations rapides et aux maladaptations qu’ils peuvent entraîner.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Glaciers are disappearing due to climate change. Yet this disappearance attracts many visitors who want to see them before it’s too late.

This presentation will explain in an accessible way why glaciers have become both spectacular landscapes, powerful symbols of global warming, and places that evoke new emotions. It will also highlight the challenges that mountain tourism regions must face in the face of these rapid changes and the maladaptations they may cause.

L’événement Conférence Changement climatique en montagne du retrait glaciaire au tourisme de la dernière chance Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65