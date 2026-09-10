Conférence Changer de culture pour préserver nos montagnes Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Conférence Changer de culture pour préserver nos montagnes

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Face aux bouleversements écologiques qui transforment nos montagnes, les pratiques et les représentations que nous en avons doivent-elles évoluer ? La conquête des sommets, la performance, l’aménagement du territoire, le rapport à la faune sauvage autant de dimensions culturelles qui façonnent notre relation à la montagne — et qui méritent d’être interrogées.

Patrice de Bellefon, pyrénéen et guide de haute montagne, propose une réflexion collective sur la manière de réconcilier nos cultures de montagne avec le respect du vivant. Non pas pour renoncer à la montagne, mais pour imaginer comment la pratiquer et la transmettre autrement.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

In the face of the ecological upheavals that are transforming our mountains, should our practices and perceptions of them evolve? The conquest of peaks, performance, land use planning, and our relationship with wildlife: these are all cultural dimensions that shape our relationship with the mountains—and that deserve to be examined.

Patrice de Bellefon, a native of the Pyrenees and a high-mountain guide, invites us to engage in a collective reflection on how to reconcile our mountain cultures with respect for all living things. Not to give up on the mountains, but to imagine how to experience and pass them on in a different way.

L’événement Conférence Changer de culture pour préserver nos montagnes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65