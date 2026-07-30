Exposition Fragments du regard Maison de la Montagne Argelès-Gazost
vendredi 4 septembre 2026 · Maison de la Montagne · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Exposition Fragments du regard
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-04
Couleurs des Pyrenées, du rocher au carnet.
À travers ses carnets, ses pigments et ses aquarelles, Cerise compose des écrins à souvenirs où les paysages deviennent matière, couleur et mémoire.
Une occasion de découvrir un regard singulier sur nos montagnes, à travers la matière même qui les compose.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
Colors of the Pyrenees, from Rock to Sketchbook.
Through her sketchbooks, pigments, and watercolors, Cerise creates treasure chests of memories where landscapes become texture, color, and memory.
An opportunity to discover a unique perspective on our mountains, through the very materials that make them up.
L’événement Exposition Fragments du regard Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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