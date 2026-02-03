Run and Beer, course à pied Parc Thermal du Casino Argelès-Gazost

Run and Beer, course à pied

Parc Thermal du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-07-31 19:00:00

2026-07-31

Courrez par équipe de 3 coureurs, chacun des 3 relayeurs devra parcourir 4 tours de 750m 9km à parcourir en buvant des bières à chaque tour non chronométrée

Ça vous dit un run à l’heure de l’apéro ? Avec quelques bières bien fraîches ? Chiche!

L’association Uz City organise au parc thermal d’Argelès-Gazost son Run and Beer.

Infos et détails à venir. .

Parc Thermal du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 17 76 77

Run in teams of 3 runners, each of the 3 relay runners will have to complete 4 laps of 750m 9km to be covered drinking beers on each lap non-timed

