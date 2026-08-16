Journée portes ouvertes à L’Arbre à Papillons L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost
dimanche 6 septembre 2026 · L'Arbre à Papillons · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Journée portes ouvertes à L’Arbre à Papillons
L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:15:00
Date(s) :
2026-09-06
Journée portes ouvertes ! Venez (re)découvrir la fameuse maison jaune , véritable lieu de ressourcement au cœur d’Argelès.
De 10h à 18h profitez gratuitement de séances découvertes dans différentes pratiques: Yoga Yin / Vinyasa / doux, méditation, Pilates Flow, Yoga aérien, respiration, Lu Jong, Yoga périnée abdos, Animal flow …
Sur place, Maud vous proposera des massages sur chaise tout au long de l’après-midi.
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L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 29 07 02 71
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English :
Open House! Come (re)discover the famous yellow house, a true haven for relaxation in the heart of Argelès.
From 10 a.m. to 6 p.m., enjoy free introductory sessions in various practices: Yin Yoga / Vinyasa / Gentle Yoga, meditation, Pilates Flow, Aerial Yoga, breathing exercises, Lu Jong, core and abdominal yoga, Animal Flow…
Maud will be on hand to offer chair massages throughout the afternoon.
L’événement Journée portes ouvertes à L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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