Projection L’Art Vivant de Jean-Marc Chevillard Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Projection L’Art Vivant de Jean-Marc Chevillard

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Découvrez Lauriane Miara, artiste et illustratrice inspirée par le souffle du Vivant. Suivez la dans les grands espaces sauvages de montagne et les paysages nordiques qui la fascinent. Elle met en lumière par son art, la beauté et la finesse des environnements naturels. Son œuvre témoigne de leur fragilité et questionne la place de l’homme dans ces territoires.

À peine né, et déjà primé ! Pour la notion d’environnement, on trouvait ça beau de vous décerner cette récompense, car c’est l’environnement au sens large que vous incarnez, c’est l’environnement au sens de vivre la montagne, d’être connecté à sa propre nature humaine et de respecter ce qui fait de nous un être vivant, et c’est ça qu’on voulait souligner ce soir.

Le Jury Femmes en Montagne

Durée 42 minutes

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Discover Lauriane Miara, an artist and illustrator inspired by the breath of life. Follow her into the vast, untamed mountain wilderness and the Nordic landscapes that fascinate her. Through her art, she highlights the beauty and delicacy of natural environments. Her work bears witness to their fragility and questions humanity’s place in these territories.

%AB %C0 Barely born, and already an award winner! Regarding the concept of the environment, we felt it was fitting to bestow this award upon you, for you embody the environment in the broadest sense— it is the environment in the sense of experiencing the mountains, of being connected to one’s own human nature, and of respecting what makes us living beings—and that is what we wanted to highlight tonight. %BB

The “Women in the Mountains” Jury

Running time: 42 minutes

L’événement Projection L’Art Vivant de Jean-Marc Chevillard Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65