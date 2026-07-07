Guinguette de l’Arrieulat Les thés de l’Arrieulat Argelès-Gazost
dimanche 16 août 2026 · Les thés de l'Arrieulat · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Guinguette de l’Arrieulat
Les thés de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Balades botaniques Jeu de piste DAFRA et IVIDUB, DJ 100% Vinyles.
Accès à pied par le bassin de l’Arrieulat baskets et lampe frontale pour l’accès conseillés.
Bar associatif et restauration possible sur place (quantités limitées).
Informations / détails / accès PMR par mail.
.
Les thés de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie guinguettedelarieulat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Botanical Walks Scavenger Hunt DAFRA and IVIDUB, 100% Vinyl DJ.
Access on foot via the Arrieulat pond: sneakers and a headlamp are recommended.
Community bar and food available on site (limited quantities).
Information / details / accessibility for people with disabilities via email.
L’événement Guinguette de l’Arrieulat Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)
- Conte improvisé pour enfant Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost 7 juillet 2026
- Projection La Ligne 2 Traversée des Pyrénées à ski Maison de la Montagne Argelès-Gazost 7 juillet 2026
- Secrets de villages Argelès-Gazost ville basse, thermale et résidentielle RDV devant l’Office de Tourisme Argelès-Gazost 8 juillet 2026
- Conférence Sur les traces du Desman des Pyrénées Maison de la Montagne Argelès-Gazost 8 juillet 2026
- Théâtre Duo d’improvisation Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost 8 juillet 2026