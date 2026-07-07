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Guinguette de l’Arrieulat Les thés de l’Arrieulat Argelès-Gazost

dimanche 16 août 2026 · Les thés de l'Arrieulat · Argelès-Gazost

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Les thés de l'Arrieulat
Adresse
ARGELES-GAZOST
Ville
65400 Argelès-Gazost
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Argelès-Gazost

Guinguette de l’Arrieulat

Les thés de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Balades botaniques Jeu de piste DAFRA et IVIDUB, DJ 100% Vinyles.
Accès à pied par le bassin de l’Arrieulat baskets et lampe frontale pour l’accès conseillés.
Bar associatif et restauration possible sur place (quantités limitées).
Informations / détails / accès PMR par mail.
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Les thés de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie   guinguettedelarieulat@gmail.com

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English :

Botanical Walks Scavenger Hunt DAFRA and IVIDUB, 100% Vinyl DJ.
Access on foot via the Arrieulat pond: sneakers and a headlamp are recommended.
Community bar and food available on site (limited quantities).
Information / details / accessibility for people with disabilities via email.

L’événement Guinguette de l’Arrieulat Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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