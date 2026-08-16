Conférence “Après les glaciers” de Dorothée Adam et Mathieu Navillod Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Conférence “Après les glaciers” de Dorothée Adam et Mathieu Navillod

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 18:30:00

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-09-01

Que va-t-il se passer une fois que les glaciers auront disparu ? Partout sur Terre, ils reculent de manière inévitable sous les effets du dérèglement climatique et laissent place à des zones vierges, où la nature pourrait reprendre ses droits, mais qui sont aussi convoitées pour des activités minières, agricoles ou touristiques.

Après les glaciers donne la parole à des scientifiques, élus, athlètes, artistes, qui se mobilisent dans les Alpes pour créer, pour la première fois de manière citoyenne, une aire post-glaciaire protégée. Une initiative ambitieuse et inspirante pour sauvegarder ces écosystèmes clés et imaginer pour eux un futur désirable.

La projection sera suivie d’un débat avec l’association Protect Our Winters (POW).

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

What will happen once the glaciers have disappeared? All over the world, they are inevitably retreating due to climate change, giving way to pristine areas, where nature could reclaim its rightful place, but which are also coveted for mining, agricultural, or tourism activities.

*After the Glaciers* gives a voice to scientists, elected officials, athletes, and artists who are mobilizing in the Alps to create—for the first time through citizen-led action—a protected post-glacial area. An ambitious and inspiring initiative to safeguard these key ecosystems and envision a desirable future for them.

The screening will be followed by a discussion with the organization Protect Our Winters (POW).

L’événement Conférence “Après les glaciers” de Dorothée Adam et Mathieu Navillod Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65