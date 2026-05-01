Montsoreau

Conférence Charles Maurice de Talleyrand Périgord Une vie, une œuvre sans pareil

Avenue de la Loire Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’association Art & Découverte a le plaisir de vous convier à sa conférence animée par Roland Martinet, intitulée Charles Maurice de Talleyrand Périgord Une vie, une œuvre sans pareil .

Il est difficile de trouver personnage plus controversé que Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) dans l’Histoire mouvementée de notre pays et de l’Europe de la fin du XVIIIe et de la première moitié du XIXe siècle.

Le sujet, dont la complexité préfigure l’actualité la plus brûlante, a passionné une centaine de biographes, universitaires, descendants, politiques ou encore diplomates. Assimilé, de son vivant déjà, à Asmodée, le diable boiteux , le Prince des Diplomates connait aujourd’hui un retour en grâce auquel la complexité des évènements internationaux n’est peut-être pas étrangère.

N’a-t-il pas dit que La barbarie est toujours à deux pas, rôdant autour de la civilisation. Dès qu’on lâche pied, elle revient.

Un verre de l’amitié est offert à l’issue de la conférence.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 17h. .

Avenue de la Loire Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 64 58 80 houlzetdurdic@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Art & Découverte association is delighted to invite you to its lecture by Roland Martinet, entitled: Charles Maurice de Talleyrand Périgord Une vie, une ?uvre sans pareil .

L’événement Conférence Charles Maurice de Talleyrand Périgord Une vie, une œuvre sans pareil Montsoreau a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME