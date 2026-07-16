[Conférence] Chef d’œuvre en temps de guerre : l’échappée du Retable de l’Agneau mystique à Pau, Musée national et domaine du château de Pau, Pau

Informations pratiques

[Conférence] Chef d’œuvre en temps de guerre : l’échappée du Retable de l’Agneau mystique à Pau Samedi 19 septembre, 14h30 Musée national et domaine du château de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

La reddition belge, en mai 1940, prend de court les protecteurs du patrimoine.

Chef-d’œuvre de l’art européen, peint par Van Eyck pour la cathédrale de Gand, en Belgique, le Retable de l’Agneau mystique, convoité par les Allemands, doit être mis à l’abri hors du pays sans attendre. C’est au château de Pau qu’il trouvera refuge de façon inattendue, entre 1940 et 1942.

Cette histoire incroyable met en lumière non seulement la spoliation des œuvres en temps de guerre, mais aussi les enjeux de conservation et de restauration.

Une conférence de Florence Saragoza, conservatrice au Musée national et domaine du château de Pau, proposée par la Société des Amis du Château de Pau.

Musée national et domaine du château de Pau Rue du Château, 64000 Pau, France Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559823800 https://chateau-pau.fr Le domaine national de Pau comprend la majeure partie du domaine des vicomtes de Béarn, devenus par la suite rois de Navarre, puis rois de France. Il comprend actuellement trois parties : le château et les jardins qui l’entourent, la Basse Plante et le parc. A l’origine, c’était un poste fortifié entouré de palissades, construit probablement par les vicomtes de Béarn en 1117. Par la suite, furent édifiés la tour Mazères, puis le premier donjon et la tour Montauser. A la fin du XIIe siècle, le château devint la propriété des comtes de Foix ; transformation du château vers 1370 par Gaston Phoebus : construction de la grande tour de briques, de la tour du Moulin. Pau devient la capitale du Béarn en 1364. Nombreuses et importantes transformations de 1462 à 1472. Au XVIe siècle, transformation du château dans le goût de la Renaissance. En très mauvais état à la Révolution, il servit de caserne. Sous la Restauration, des travaux d’urgence furent exécutés par l’architecte Latapie. Louis-Philippe entreprit une restauration plus complète en 1838 avec les architectes Lefranc et Abbadie qui modifièrent la façade sud, et la façade ouest par la construction d’une nouvelle tour. Napoléon III poursuivit les travaux avec différents architectes : péristyle, tour Napoléon III et corps de logis qui l’entoure. Les jardins, aménagés pour l’essentiel au XVIe siècle furent amputés à la Révolution. À la Restauration, la Basse Plante et le Grand Parc furent restitués à Louis XVIII par une société de citoyens qui les avaient acquis.

La reddition belge en mai 1940 prend de court les protecteurs du patrimoine. Chef d’œuvre de l’art européen, peint par Van Eyck pour la cathédrale de Gand (Belgique), le Retable de l’Agneau mystique,…

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