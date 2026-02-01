Conférence Chronologia Cluniacensis 2026 Remettre en continuité 1 100 ans d’histoire Place du 11 août 1944 Cluny

Conférence Chronologia Cluniacensis 2026 Remettre en continuité 1 100 ans d’histoire

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton (entrée Place de l'Abbaye) Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny Saône-et-Loire

Début : 2026-02-24 20:00:00

fin : 2026-02-24 22:00:00

2026-02-24

Conférence animée par Gérard Thélier, auteur, guide conférencier et médiateur spécialiste de Cluny, scénographe et commissaire d’expositions, professeur d’Histoire de l’Art (Centre Pédagogique Georges Antoine, Paris).

Au service de cette philosophie, c’est un travail commencé il y a 18 ans qui est présenté la Chronologie de Cluny, un outil de recherche sur plus de 1 100 ans d’histoire de l’ensemble constitué par la ville, l’abbaye, le Clunisois impacté par Cluny, et le Clunisien comme projection européenne. Constituée grâce au recueil de tout évènement daté concernant cet ensemble, quelle qu’en soit la nature, et renvoyant à ses sources, la chronologie est accessible par un moteur de recherche, et s’accompagne d’une importante base de données iconographiques.

Le but de cette conférence est d’envisager différents champs d’application et, à partir de quelques exemples, des utilisations possibles de la base de données. La conférence se conclura par une réflexion sur l’identité d’une ville. .

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton (entrée Place de l'Abbaye) Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

