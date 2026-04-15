Conférence Chypre, présidente du Conseil de l’Union européenne un mandat au centre des tensions internationales Europe Méditerranée Moyen-Orient Amphi René Cassin Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Chypre, présidente du Conseil de l’Union européenne un mandat au centre des tensions internationales Europe Méditerranée Moyen-Orient

Lundi 4 mai 2026 de 18h15 à 20h. Amphi René Cassin Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 18:15:00

fin : 2026-05-04 20:00:00

Date(s) :

2026-05-04

À l’occasion de cette conférence-débat, l’Ambassadeur de Chypre en France présentera les priorités de cette présidence et les défis qu’elle entend relever, avant d’échanger avec le public.

Depuis le 1er janvier 2026, Chypre assure la présidence du Conseil de l’Union européenne sous la devise Une Union autonome, ouverte sur le monde , dans un contexte de fortes tensions en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient.



Carrefour stratégique entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’île se trouve au cœur des grands enjeux européens sécurité, énergie, migrations et stabilité régionale.

À l’occasion de cette conférence-débat, l’Ambassadeur de Chypre en France présentera les priorités de cette présidence et les défis qu’elle entend relever, avant d’échanger avec le public.

La rencontre sera ouverte par Alessia Lefébure, directrice de Sciences Po Aix, et modérée par Philippe Aldrin, Professeur des universités.



Intervenant Pavlos Kombos, Ambassadeur de la République de Chypre en France .

Amphi René Cassin Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 04 70 00 communicationsciencespoaix@gmail.com

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English :

At this conference-debate, the Ambassador of Cyprus to France will present the priorities of this Presidency and the challenges it intends to meet, before opening up to the public.

L’événement Conférence Chypre, présidente du Conseil de l’Union européenne un mandat au centre des tensions internationales Europe Méditerranée Moyen-Orient Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence