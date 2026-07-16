Conférence « Circulez, y’a rien à voir ! », de l’œuvre invisible à l’œuvre immatérielle., Centre d’art contemporain Le Lait, Albi

Informations pratiques

Conférence « Circulez, y’a rien à voir ! », de l’œuvre invisible à l’œuvre immatérielle. Samedi 19 septembre, 16h00 Centre d’art contemporain Le Lait Tarn

Gratuit. Réservation recommandée : centredart@centredartlelait.com

ou 09 63 03 98 84

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Jacques Py, critique d’art et ancien directeur du Centre d’art contemporain de l’Yonne, propose une conférence sur l’invisible en art, en écho au travail expérimental d’Isabelle Giovacchini autour de l’effacement des images.

Traditionnellement, en arts plastiques, l’existence d’une œuvre dépend de sa visibilité, rendue possible par les conditions matérielles de sa présentation et de sa conservation. Pourtant, l’appréciation portée sur une œuvre, les circonstances historiques ou encore la notoriété d’un parcours artistique ne sont jamais acquises pour toujours. Un tableau ou une sculpture peut sombrer dans l’oubli, ne plus pouvoir être localisé, ou être détruit volontairement ou involontairement.

Certaines œuvres, toutefois, reposent précisément sur un projet de soustraction au regard, ou n’existent que sous une forme immatérielle. C’est de cette absence que naissent leur intérêt et leur force. Le contexte narratif qui les entoure produit alors des images mentales et permet au public de les appréhender comme œuvres à part entière.

Diplômé d’études approfondies en histoire et civilisations, critique d’art, membre de l’AICA-France, commissaire d’expositions, rédacteur de préfaces et de textes, Jacques Py est ancien directeur du Centre d’art contemporain de l’Yonne. Il est également membre du conseil d’administration de la Société des amis du musée Toulouse-Lautrec.

Durée : 1h environ.

Centre d’art contemporain Le Lait 5 Rue de l’École Normale, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 09 63 03 98 84

A l’occasion des Journées du patrimoine, conférence de Jacques Py, critique d’art et ancien directeur du Centre d’art contemporain de l’Yonne.

© Isabelle Giovacchini. ADAGP, Paris, 2026