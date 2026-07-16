Conférence Citéphilo | Meryem Sebti – Penser le monde avec Avicenne, Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Conférence Citéphilo | Meryem Sebti – Penser le monde avec Avicenne Samedi 14 novembre, 15h00 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T15:00:00+01:00 – 2026-11-14T16:30:00+01:00

Penser le monde avec Avicennepropose une introduction d’ensemble au système philosophique du philosophe perse Ibn Sina (980-1037) — Avicenne dans la tradition latine —, dont la pensée constitue un tournant décisif dans l’histoire intellectuelle du monde islamique comme de l’Occident médiéval.

L’ouvrage suit un parcours ordonné : contexte historique et vie du philosophe, fondements métaphysiques, théorie de la science et de la médecine, psychologie et noétique prophétique, philosophie pratique et politique. Il s’achève sur la réception d’Avicenne, du monde islamique classique jusqu’à la scolastique latine, avant d’interroger la pertinence de cette pensée pour les débats contemporains.

Destiné à un public large sans présupposer de formation philosophique préalable, il offre une entrée dans l’une des œuvres les plus influentes de l’histoire de la philosophie.

Meryem Sebti est historienne des idées, spécialiste de philosophie islamique et chercheuse au CNRS, au Centre Jean Pépin. Elle a notamment co-dirigé un ouvrage intitulé 100 fiches pour comprendre l’islam. Ses travaux actuels portent sur l’éthique.

Conférence modérée par Maxime Delpierre

En partenariat avec Citéphilo

Institut du monde arabe-Tourcoing 9 Rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/citephilo-meryem-sebti-penser-le-monde-avec-avicenne/ »}]

Destiné à un public large sans présupposer de formation philosophique préalable, cet ouvrage offre une entrée dans l’une des œuvres les plus influentes de l’histoire de la philosophie.

U. Rocheteau, IMA-Tourcoing