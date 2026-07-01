Bulles sonores, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing
mercredi 16 septembre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing
Informations pratiques
Bulles sonores Mercredi 16 septembre, 09h30, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord
Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00
Il vous est proposé de vous plonger ensemble dans un univers musical en écoutant, en chantant et jouant avec la voix, en explorant des instruments ou des objets sonores, en dansant avec les sons.
Direction musicale : Laetitia GALLEGO
Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Les bulles sonores sont une invitation pour vous, les parents et enfants ! Profitez d’un instant suspendu pour vous poser avec votre enfant et vivre un moment autour de la musique.
Droits réservés
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