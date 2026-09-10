Conférence CLIO : Histoire des femmes chirurgiens, Maison des Associations de Lille, Lille

Informations pratiques

Conférence CLIO : Histoire des femmes chirurgiens Jeudi 15 octobre, 17h45 Maison des Associations de Lille Nord

Gratuit sur réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T17:45:00+02:00 – 2026-10-15T18:45:00+02:00

Fin : 2026-10-15T17:45:00+02:00 – 2026-10-15T18:45:00+02:00

Dans le cadre des conférences CLIO organisées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, une conférence » Histoire des femmes chirurgiens », par le Pr Jean-Pierre TRIBOULET est proposée le jeudi 15 octobre 2026 à 17h45.

La réservation en ligne est obligatoire (Places limitées).

La réservation s’ouvrira un mois avant la date de la conférence.

Vous recevrez votre billet nominatif valable pour une personne par email, il faudra le présenter à l’entrée de la conférence.

L’entrée est ouverte à tous.

Cette conférence est gratuite mais vous pouvez nous soutenir en adhérant à notre Association pour nous aider à réaliser de nouveaux projets (visites, expositions, conférences…). Merci d’avance pour votre soutien.

Maison des Associations de Lille 27 rue Jean Bart 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-du-musee-hospitalier-regional-de-lille/evenements/conference-clio-du-15-octobre-2026 »}]

Conférence CLIO sur l’histoire de la Médecine conférence médecine

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille