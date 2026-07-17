Conférence : commentaires autour de l’exposition sur la grotte de Bruniquel, Châteaux de Bruniquel, Bruniquel

Informations pratiques

Conférence : commentaires autour de l’exposition sur la grotte de Bruniquel 19 et 20 septembre Châteaux de Bruniquel Tarn-et-Garonne

Gratuit. Limité à 20 personnes par séance, pensez à arriver un peu avant le début de la séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Commentaires autour de l’exposition consacrée à la grotte de Bruniquel, par Denise Soulier, spéléologue spécialiste du site et membre de l’association La Mangrove.

Châteaux de Bruniquel Rue du château, 82800 Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 27 67 http://www.bruniquel.fr Les châteaux de Bruniquel, situés dans l’un des plus beaux villages de France, sont un livre ouvert sur l’histoire.

En effet, chaque siècle a laissé sa trace : la superposition des interventions constitue le charme essentiel de cette construction, magnifiquement située pour surveiller les vallées de l’Aveyron et de la Vère. Ces châteaux servirent de cadre pour le tournage du film inoubliable de Robert Enrico « Le vieux fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider, une salle est consacrée à l’exposition de photos prises pendant le tournage.

Commentaires autour de l’exposition sur la grotte de Bruniquel par Denise Soulier, spéléologue spécialiste de la Grotte de Bruniquel et membre de l’aasociation de spéléologie La Mangrove.

© Cécile Carrié