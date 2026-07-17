Exposition photo « Les trésors cachés des châteaux de Bruniquel », Châteaux de Bruniquel, Bruniquel

Informations pratiques

Exposition photo « Les trésors cachés des châteaux de Bruniquel » 19 et 20 septembre Châteaux de Bruniquel Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez admirer les magnifiques photographies réalisées par Joëlle Faure, photographe passionnée par les châteaux de Bruniquel.

À travers ses clichés, découvrez des pièces actuellement inaccessibles au public et plongez au cœur des trésors cachés de ces lieux d’exception.

Châteaux de Bruniquel Rue du château, 82800 Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 27 67 http://www.bruniquel.fr Les châteaux de Bruniquel, situés dans l’un des plus beaux villages de France, sont un livre ouvert sur l’histoire.

En effet, chaque siècle a laissé sa trace : la superposition des interventions constitue le charme essentiel de cette construction, magnifiquement située pour surveiller les vallées de l’Aveyron et de la Vère. Ces châteaux servirent de cadre pour le tournage du film inoubliable de Robert Enrico « Le vieux fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider, une salle est consacrée à l’exposition de photos prises pendant le tournage.

Venez voir les clichés magnifiques réalisés par Joëlle Faure, photographe et amoureuse des châteaux de Bruniquel, des pièces actuellement inaccessibles aux visiteurs… et découvrez ainsi les trésors…

©Joëlle Faure