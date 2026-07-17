Visite commentée : réflexions sur le patrimoine par l’architecte du Patrimoine Frédéric Martorello, Châteaux de Bruniquel, Bruniquel
samedi 19 septembre 2026 · Châteaux de Bruniquel · Bruniquel
Informations pratiques
Visite commentée : réflexions sur le patrimoine par l’architecte du Patrimoine Frédéric Martorello Samedi 19 septembre, 11h00 Châteaux de Bruniquel Tarn-et-Garonne
Gratuit. Limité à 30 personnes, pensez à réserver au 05 63 67 27 67.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Frédéric Martorello, architecte du patrimoine, intervient régulièrement depuis cinq ans aux châteaux de Bruniquel.
Au cours d’une déambulation dans les différents espaces du site, il vous invite à échanger autour de la notion de patrimoine. Il apportera notamment un éclairage sur les principes de la restauration et sur les choix qui orientent les interventions menées sur un monument historique.
Châteaux de Bruniquel Rue du château, 82800 Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 27 67 http://www.bruniquel.fr Les châteaux de Bruniquel, situés dans l’un des plus beaux villages de France, sont un livre ouvert sur l’histoire.
En effet, chaque siècle a laissé sa trace : la superposition des interventions constitue le charme essentiel de cette construction, magnifiquement située pour surveiller les vallées de l’Aveyron et de la Vère. Ces châteaux servirent de cadre pour le tournage du film inoubliable de Robert Enrico « Le vieux fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider, une salle est consacrée à l’exposition de photos prises pendant le tournage.
Frédéric Martorello, architecte du Patrimoine, travaille régulièrement depuis 5 ans aux Châteaux de Bruniquel. Il connaît très bien ce site et vous propose au cours d’une déambulation dans les avec…
©Joëlle Faure
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