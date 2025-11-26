Les Nuits Frappées de Bruniquel Rue du château Bruniquel

Bruniquel

Les Nuits Frappées de Bruniquel

Rue du château Châteaux de Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Samedi 29 août de 18h à minuit. Grand rassemblement de Batucadas à Bruniquel.

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Rue du château Châteaux de Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 73 60 34 16

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English :

Saturday August 29th from 6pm to midnight. Big gathering of Batucadas in Bruniquel.

L’événement Les Nuits Frappées de Bruniquel Bruniquel a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron