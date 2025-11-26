Les Nuits Frappées de Bruniquel Rue du château Bruniquel
Les Nuits Frappées de Bruniquel Rue du château Bruniquel samedi 29 août 2026.
Bruniquel
Les Nuits Frappées de Bruniquel
Rue du château Châteaux de Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Samedi 29 août de 18h à minuit. Grand rassemblement de Batucadas à Bruniquel.
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Rue du château Châteaux de Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 73 60 34 16
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English :
Saturday August 29th from 6pm to midnight. Big gathering of Batucadas in Bruniquel.
L’événement Les Nuits Frappées de Bruniquel Bruniquel a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Quercy Vert-Aveyron
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