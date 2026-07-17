Visite et échanges avec les guides des châteaux, Châteaux de Bruniquel, Bruniquel

Informations pratiques

Visite et échanges avec les guides des châteaux 19 et 20 septembre Châteaux de Bruniquel Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter le site des châteaux de Bruniquel et échanger avec nos guides, qui viendront à votre rencontre pour vous faire découvrir les lieux et répondre à vos questions.

Le château Vieux sera fermé pour travaux, mais le château Jeune sera réaménagé afin de vous permettre de découvrir plusieurs expositions consacrées à la Préhistoire, à la grotte de Bruniquel, aux chauves-souris et au tournage du film Le Vieux Fusil.

Châteaux de Bruniquel Rue du château, 82800 Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 27 67 http://www.bruniquel.fr Les châteaux de Bruniquel, situés dans l’un des plus beaux villages de France, sont un livre ouvert sur l’histoire.

En effet, chaque siècle a laissé sa trace : la superposition des interventions constitue le charme essentiel de cette construction, magnifiquement située pour surveiller les vallées de l’Aveyron et de la Vère. Ces châteaux servirent de cadre pour le tournage du film inoubliable de Robert Enrico « Le vieux fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider, une salle est consacrée à l’exposition de photos prises pendant le tournage.

Venir visiter le site des châteaux de Bruniquel, et discutez avec nos guides qui viendront à votre rencontre pour vous faire découvrir le site, et répondre à vos questions. Le château Vieux sera pour…

© Cécile Carrié