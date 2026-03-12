Conférence / Concert / Performance illustrée Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

École Estienne et département jazz du conservatoire

En partenariat avec la Médiathèque musicale de la Ville de Paris, l’École Estienne et la Bibliothèque nationale de France

Concert dessiné des étudiant·es du CRR et de l’École Estienne

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T20:30:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



Afficher la carte du lieu Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre et trouvez le meilleur itinéraire

