Conférence « Conserver l’éphémère ? Enjeux et méthodes de la reconstitution des danses historiques (XVe-XVIIe siècle) », Bibliothèque d’études méridionales, Toulouse

Informations pratiques

Conférence « Conserver l’éphémère ? Enjeux et méthodes de la reconstitution des danses historiques (XVe-XVIIe siècle) » Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque d’études méridionales Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Conférence de Florence d’Artois, professeure d’études hispaniques à l’université Toulouse-Jean-Jaurès

Patrimoine immatériel, les danses de la Renaissance et de l’âge baroque sont parvenues jusqu’à nous par l’intermédiaire de sources écrites aussi hétérogènes que parcellaires.

Après les avoir décrites, cette conférence s’intéressera aux méthodes et aux enjeux des reconstitutions dont les danses historiques font aujourd’hui l’objet, entre spectacle vivant et modélisation 3D.

L’accent sera tout particulièrement mis sur les sources espagnoles.

Bibliothèque d’études méridionales 56 rue du Taur, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 24 63 http://framespa.univ-tlse2.fr/ Bibliothèque du laboratoire de recherche Framespa (Université Toulouse Jean Jaurès, CNRS) située dans les locaux de l’ancienne bibliothèque universitaire de Lettres et Droit de Toulouse.

Conférence de Florence d’Artois, Professeure d’Études hispaniques, Université Toulouse Jean Jaurès

©Juan de Esquivel Navarro. Domaine public. Licence CCBY4.0.