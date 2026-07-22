Informations pratiques

Arreau

Conférence Construction en pierre sèche dans les Pyrénées

Château des Nestes Salle Bleue ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10 19:00:00

Date(s) :

2026-09-10

La construction en pierre sèche est un héritage ancestral dans les Pyrénées, formant des centenaires de kilomètres de murs, chemins et édifications qui définissent le paysage culturel de la région.

Durant cette conférence, Benoit PACE, post-doctorant en archélogie (laboratoire ITEM, Université de Pau et des Pays de l’Adour), vous présentera l’importance historique de ce patrimoine et les actions concrètes et collaboratives menées entre France et Espagne pour sa promotion et sa conservation.

En partenariat avec le Parc national des Pyrénées, .

Château des Nestes Salle Bleue ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Dry-stone construction is an ancestral tradition in the Pyrenees, comprising hundreds of kilometers of walls, paths, and structures that define the region’s cultural landscape.

During this lecture, Benoit PACE, a postdoctoral researcher in archaeology (ITEM Laboratory, University of Pau and Pays de l’Adour), will discuss the historical significance of this heritage and the concrete, collaborative efforts undertaken by France and Spain to promote and preserve it.

L’événement Conférence Construction en pierre sèche dans les Pyrénées Arreau a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65