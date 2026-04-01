Conférence Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Coteaux-du-Blanzacais

Conférence

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Conférence par l’association Mémoire Fruitière des Charentes. Aux origines des saveurs préserver, transmettre et multiplier les variétés fruitières de Charente.

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Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

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English : Conférence

Lecture by the Mémoire Fruitière des Charentes association. The origins of flavour: preserving, passing on and increasing the number of fruit varieties in the Charente.

L’événement Conférence Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Sud Charente