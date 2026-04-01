Conférence Blanzac Coteaux-du-Blanzacais
Conférence Blanzac Coteaux-du-Blanzacais samedi 25 avril 2026.
Coteaux-du-Blanzacais
Conférence
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Conférence par l’association Mémoire Fruitière des Charentes. Aux origines des saveurs préserver, transmettre et multiplier les variétés fruitières de Charente.
.
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence
Lecture by the Mémoire Fruitière des Charentes association. The origins of flavour: preserving, passing on and increasing the number of fruit varieties in the Charente.
L’événement Conférence Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Coteaux-du-Blanzacais (Charente)
- Exposition Bourse Auto-Moto Coteaux-du-Blanzacais 25 avril 2026
- Course de caisses à savon Coteaux-du-Blanzacais 14 mai 2026