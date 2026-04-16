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Exposition La graine et le fruit  Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Exposition La graine et le fruit  Blanzac Coteaux-du-Blanzacais mardi 21 avril 2026.

Lieu : Blanzac

Adresse : 8 route de Montmoreau

Ville : 16250 Coteaux-du-Blanzacais

Département : Charente

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tarif :

Coteaux-du-Blanzacais

Exposition La graine et le fruit 

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-04-21

Dans le cadre de La Science se livre , découvrez l’exposition La graine et le fruit , un prêt de l’Espace Mendès France.
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Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93  mediathequeblanzac@cdc4b.com

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English : Exposition La graine et le fruit 

As part of the ‘La Science se livre’ programme, discover the exhibition ‘The Seed and the Fruit’, on loan from the Espace Mendès France.

L’événement Exposition La graine et le fruit  Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Sud Charente

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