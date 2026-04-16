Exposition La graine et le fruit  Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Coteaux-du-Blanzacais

Exposition La graine et le fruit

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-04-21

Dans le cadre de La Science se livre , découvrez l’exposition La graine et le fruit , un prêt de l’Espace Mendès France.

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Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

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English : Exposition La graine et le fruit

As part of the ‘La Science se livre’ programme, discover the exhibition ‘The Seed and the Fruit’, on loan from the Espace Mendès France.

L’événement Exposition La graine et le fruit Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Sud Charente