Coteaux-du-Blanzacais

Exposition Bourse Auto-Moto

Salle des Vieux Chais Route de Barbezieux Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Les passionnés de belles mécaniques italiennes ont rendez-vous les 25 et 26 avril 2026 à la salle des Vieux Chais de Blanzac-Porcheresse pour l’événement Les Belles Italiennes .

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Salle des Vieux Chais Route de Barbezieux Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 18 45 29 lesrouesailees@outlook.fr

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English : Exposition Bourse Auto-Moto

Fans of beautiful Italian cars are invited to the Salle des Vieux Chais in Blanzac-Porcheresse on 25 and 26 April 2026 for the ‘Les Belles Italiennes’ event.

L’événement Exposition Bourse Auto-Moto Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du Sud Charente