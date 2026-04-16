Exposition Bourse Auto-Moto Coteaux-du-Blanzacais
Exposition Bourse Auto-Moto Coteaux-du-Blanzacais samedi 25 avril 2026.
Coteaux-du-Blanzacais
Exposition Bourse Auto-Moto
Salle des Vieux Chais Route de Barbezieux Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Les passionnés de belles mécaniques italiennes ont rendez-vous les 25 et 26 avril 2026 à la salle des Vieux Chais de Blanzac-Porcheresse pour l’événement Les Belles Italiennes .
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Salle des Vieux Chais Route de Barbezieux Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 18 45 29 lesrouesailees@outlook.fr
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English : Exposition Bourse Auto-Moto
Fans of beautiful Italian cars are invited to the Salle des Vieux Chais in Blanzac-Porcheresse on 25 and 26 April 2026 for the ‘Les Belles Italiennes’ event.
L’événement Exposition Bourse Auto-Moto Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du Sud Charente