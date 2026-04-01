Spectacle Graines de Mômes La boîte à couleurs Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Coteaux-du-Blanzacais

Spectacle Graines de Mômes La boîte à couleurs

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Dans le cadre du festival Graines de Mômes qui se déroule du 21 mars au 21 juin 2026 et en partenariat avec la Médiathèque départementale de la Charente., venez découvrir le Spectacle La boîte à couleurs de la compagnie Dakatchiz.

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Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

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English : Spectacle Graines de Mômes La boîte à couleurs

As part of the Graines de Mômes festival, which runs from 21 March to 21 June 2026, and in partnership with the Charente Departmental Media Library, come and see the show ‘La boîte à couleurs’ by the Dakatchiz theatre company.

L’événement Spectacle Graines de Mômes La boîte à couleurs Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Sud Charente