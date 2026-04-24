Conférence cougourdonnesque – Association Grand Roméo, Ramier, Roques
Conférence cougourdonnesque – Association Grand Roméo, Ramier, Roques dimanche 7 juin 2026.
Conférence cougourdonnesque – Association Grand Roméo Dimanche 7 juin, 17h00 Ramier Haute-Garonne
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Aux creux des calebasses ou cougourdes, les premiers hommes sont venus confier leurs trésors : graines, boissons, nourritures et onguents de médecine. Mais plus précieux encore : les musiciens y insufflent leur âme, grâce aux instruments de musique qu’elles produisent.
Les deux conférenciers retracent l’histoire et l’utilisation du cougourdon, de la lutherie à l’agriculture, en passant par la métaphysique…
Un moment musical, carnavalesque, ludique, falabrac et érudit mais aussi agricole, botanique, médicinal, ethnologique, linguistique.
Avec Jérôme Désigaud (musicien luthier) et Jérémy Couraut (chanteur, joueur d’espina).
Durée : 1h15
Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins, en partenariat avec l’association Le Potager Roquois.
Ramier Place du Ramier Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie
Conférence musicale gesticulée musique
Association Grand Roméo
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