Partir en Livre, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Partir en Livre Vendredi 3 juillet, 11h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T11:00:00+02:00 – 2026-07-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T11:00:00+02:00 – 2026-07-03T17:00:00+02:00

Dans les livres, il y a des héros. D’ailleurs, la plupart des héros que tout le monde connaît viennent d’un livre. Dans la vie aussi, il y a des héros. Des gens célèbres, des soignant.e.s qui sauvent des vies, ou bien un.e enfant qui pour la première fois parvient à nouer à peu près correctement ses lacets !

Présence d’Inbar Heller Algazi, jeune autrice et illustratrice à laquelle nous devons déjà une dizaine de livres, parmi lesquels la série des Moumoute, Le livre de Gill et Flop ou Refuge Mouchette. Dans ses histoires, de petits personnages vivent de grandes aventures. Deux ateliers proposés Inscription à partir du 2 juin.

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Petits et grands héros, c’est le thème de Partir en livre cette année. événement partir en livre

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