L’ART ET LA MANIÈRE… CIE 11H11 TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
L’ART ET LA MANIÈRE… CIE 11H11 TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques vendredi 3 juillet 2026.
Roques
L’ART ET LA MANIÈRE… CIE 11H11
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation.
La compagnie 11h11 se pose sur la planète Perec à l’occasion de cette création !
Les deux acolytes s’emparent avec malice de ce texte infernal, drôle et absurde qu’est L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation . Deux voix pour rendre compte du combat que livre notre héros des temps modernes avec l’entreprise qui l’emploie. En suivant les règles, ou plutôt l’algorithme prévu à cet effet, réussira-t-il à aborder son supérieur ? À lui demander une augmentation ? Rien n’est moins sûr. Il semble que la machine se soit enrayée… Elle tourne désormais sur elle-même, engloutissant chaque jour davantage notre employé modèle.
Distribution
Metteurs en scène et comédiens Marc Compozieux, Alexis Gorbatchevsky
Créatrice lumière Margot Falletty
Directrice de production Audrey Charrière
Administrateur Louis-Marie Thoby .
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10
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English :
The art of approaching your department head to ask for a raise.
L’événement L’ART ET LA MANIÈRE… CIE 11H11 Roques a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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