Conférence : le mouvement hip-hop, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Conférence : le mouvement hip-hop Samedi 30 mai, 11h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Le hip hop comme tout mouvement artistique a des origines et une histoire. Depuis environ 40 ans, de Paris à Berlin en passant par Johannesburg ou bien Tokyo, son développement a été tentaculaire.

Cette conférence sera l’occasion de retracer l’histoire, de ses origines à aujourd’hui, de cette musique méconnue du grand public au-delà des clichés véhiculés.

L’utilisation des disques vinyles pour ces écoutes est liée au fait que celui-ci a accompagné le mouvement et a participé à son expansion grâce à l’introduction de nouvelles techniques tel que le scratch.

Nous verrons donc, à travers l’écoute de morceaux emblématiques, de différentes époques et lieux, l’évolution au fil des années du mouvement hip hop et de sa complexité.

Dans le cadre de la Semaine des Cultures Urbaines 2026 (du mardi 26 au dimanche 31 mai 2026 / 7ème édition)

Arts vivants / Arts visuels / Sports urbains

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Par Renan Guilcher, bibliothécaire musical (Médiathèque Départementale 31) semaine des cultures urbaines hip hop