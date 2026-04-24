Kenôzen – Démonstration Beat Box, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Kenôzen – Démonstration Beat Box Samedi 30 mai, 10h30 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine des Cultures Urbaines 2026 (du mardi 26 au dimanche 31 mai 2026 / 7ème édition)

Arts vivants / Arts visuels / Sports urbains

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Champion du monde de Beat Box, Kenôzen vous fait découvrir cette pratique musicale vieille comme le monde, mettant en jeu la voix et le corps, qui est un des piliers de la culture hip-hop. beatbox semaine des cultures urbaines

Kenozen