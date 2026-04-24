Mercredis récréatifs, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques
Mercredis récréatifs, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques mercredi 3 juin 2026.
Mercredis récréatifs Mercredi 3 juin, 14h30 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne
Gratuit – réservation indispensable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Tous les 3 premiers mercredis du mois de 14 h 30 à 16 h.
Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}]
Mercredis créatifs sur différents thèmes pour donner libre cours à l’imagination de votre enfant. atelier créatif médiathèque
Le Moulin de Roques
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