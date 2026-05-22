RENCONTRE ET ATELIER AVEC LOUI TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
RENCONTRE ET ATELIER AVEC LOUI TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques mercredi 1 juillet 2026.
Roques
RENCONTRE ET ATELIER AVEC LOUI
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-01 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Auteur du Shonen manga RedFlower (2 volumes publiés chez Glénat), Loui est devenu mangaka par passion des histoires.
Son travail cherche à faire le lien entre la culture africaine des griots et le manga moderne d’action et d’aventures.
Le Moulin vous propose de le rencontrer à l’occasion d’un atelier organisé avec l’Espace Jeunesse de Roques, ouvert à tous dans la limite des places disponibles, pour vous initier aux rudiments du dessin manga et découvrir le parcours de Loui. .
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10
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English :
Author of the shonen manga RedFlower (2 volumes published by Glénat), Loui became a mangaka out of a passion for stories.
L’événement RENCONTRE ET ATELIER AVEC LOUI Roques a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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