RENCONTRE ET ATELIER AVEC LOUI TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

Roques

RENCONTRE ET ATELIER AVEC LOUI

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Auteur du Shonen manga RedFlower (2 volumes publiés chez Glénat), Loui est devenu mangaka par passion des histoires.

Son travail cherche à faire le lien entre la culture africaine des griots et le manga moderne d’action et d’aventures.

Le Moulin vous propose de le rencontrer à l’occasion d’un atelier organisé avec l’Espace Jeunesse de Roques, ouvert à tous dans la limite des places disponibles, pour vous initier aux rudiments du dessin manga et découvrir le parcours de Loui. .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Author of the shonen manga RedFlower (2 volumes published by Glénat), Loui became a mangaka out of a passion for stories.

L’événement RENCONTRE ET ATELIER AVEC LOUI Roques a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE